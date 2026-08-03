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Leandro Trossard, Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı

Leandro Trossard, Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı

3.08.2026 14:48:00
Güncellenme:
AA
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Leandro Trossard, Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı Leandro Trossard, takımla ilk antrenmanına çıktı.

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Perşembe günü Çekya ekibi Hradec Kralove ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Top kapma çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada taktik organizasyonlar ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

TROSSARD İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Siyah-beyazlı ekipte yeni transfer Leandro Trossard, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla Hradec Kralove müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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