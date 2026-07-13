Leandro Trossard cephesinden transfer açıklaması: 'Henüz bir karar verilmiş değil'

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Leandro Trossard ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Belçikalı yıldızın menajeri Dirk Hebel, siyah-beyazlı kulübün transfer için yoğun çaba sarf ettiğini doğruladı.

"HENÜZ BİR KARAR VERİLMİŞ DEĞİL"

Alman basınından Sky DE'ye konuşan Hebel, "Beşiktaş'ın Leandro Trossard'ı transfer etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını doğrulayabilirim. Ancak henüz herhangi bir karar verilmiş değil" ifadelerini kullandı.

Trossard'ın geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde vereceğini belirten Hebel, "Leandro'nun önünde tüm teklifler masada ve kararını kısa süre içinde verecek. Kendisi dünya çapında bir oyuncu ve Arsenal'da kalma ihtimali de dahil olmak üzere önünde birçok seçenek bulunuyor" dedi.

50 MAÇTA 19 GOLE KATKI

31 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezon Arsenal'de 50 maçta 8 gol ve 11 asistle oynadı.