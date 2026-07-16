Leandro Trossard'dan imza töreninde açıklama: 'Beşiktaş'a gelmemin amacı...'

Beşiktaş, Arsenal'dan Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı ve 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılar, Belçikalı yıldız için Tüpraş Stadyumu'nda taraftara açık imza töreni düzenledi.

SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Trossard çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bizim hedeflerimizi, vizyonumuzu ve bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaşımızı tercih etti.

Leandro Trossard yalnızca bir futbolcu transferi değil. Hedeflediğimiz başarıların, ortaya koyduğumuz vizyonun önemli bir göstergesidir."

İMZA SONRASI TROSSARD'DAN AÇIKLAMA

Yeni transfer Leandro Trossard da imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Trossard'ın açıklamaları ise şu şekilde:

"Beni Beşiktaş'a getiren başkanımıza ve yönetime teşekkür ederim. Beşiktaş'a gelmemin bir amacı var. Beşiktaş'ı kupalar kazandığı günlere geri götürmek için takım arkadaşlarımla birlikte buradayım. Arkamızda siz olmadan başaramayız.

Sevginizi dünyanın her yerinde hissettim! Beşiktaş'ı eski günlerine geri döndürmek için buraya geldim. Sizinle birlikte başarılara yürüyeceğiz."