2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında dün gece İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. Trossard'ın ilk 11'de başladığı mücadelede Belçikalılar 88'de yedikleri golle yıkıldı. Belçika'nın yenilmesiyle birlikte yıldız oyuncu Lendro Trossard'ın Beşiktaş transferi iddiaları hızlandı. Peki, Leandro Trossard kimdir? Leandro Trossard kaç yaşında, nereli? Leandro Trossard hangi takımlarda oynadı?

LEANDRO TROSSARD KİMDİR?

Trossard, 4 Aralık 1994 tarihinde Belçika'nın Maasmechelen kentinde, Peter Trossard ve Linda Scheepers'in çocuğu olarak dünyaya geldi.

LEANDRO TROSSARD HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Trossard, 2010 yılında K.R.C. Genk altyapısına, K. Bocholter V.V. akademisinden katıldı. 2012 yılında Genk A takıma yükseldi ve ilk profesyonel maçına 13 Mayıs 2012'de KAA Gent karşısında çıktı. Genk'in 3-1 kaybettiği bu karşılaşmada 87. dakikada Stef Peeters'in yerine oyuna girerek yalnızca üç dakika forma giydi. O sezon ligde oynadığı tek süre bu oldu.

Ocak 2013'te kiralık olarak Lommel United takımına gönderildi. Burada çıktığı 12 lig maçında 7 gol attı.

Temmuz 2013'te bu kez kiralık olarak KVC Westerlo takımına transfer oldu. 17 lig maçında 3 gol kaydetti. İlk golünü, 9 Ağustos 2013'te eski kulübü Lommel United'a karşı deplasmanda oynanan ve Westerlo'nun 2-0 kazandığı maçın 74. dakikasında attı.

Temmuz 2014'te yeniden Lommel United'a kiralandı. Bu dönemde golcülüğünü daha da geliştirdi ve 33 lig maçında 16 gol attı. 22 Mart 2015'te Racing Mechelen karşısında alınan 6-0'lık galibiyette kariyerinin ikinci hat-trick'ini yaptı.

Temmuz 2015'te bir kez daha kiralık gönderildi; bu kez adresi OH Leuven oldu. Burada 30 lig maçında 8 gol attı. Leuven formasıyla ilk maçına 25 Temmuz 2015'te, bonservisinin bulunduğu Genk'e karşı oynanan ve takımının 3-1 kaybettiği karşılaşmada çıktı.

26 Haziran 2019'da Brighton & Hove Albion, Trossard'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Belçikalı oyuncu, dört yıllık sözleşme ve bir yıl uzatma opsiyonuyla kulübe transfer oldu. Böylece yaz transfer döneminde, Matt Clarke'ın ardından Brighton'ın ikinci transferi oldu.

20 Ocak 2023'te Arsenal FC, Leandro Trossard'ın uzun vadeli bir sözleşmeyle transfer edildiğini resmen açıkladı. Transfer bedeli, garanti 20 milyon sterlin ve performansa bağlı yaklaşık 7 milyon sterlinlik bonuslardan oluşuyordu.

LEANDRO TROSSARD'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Leandro Trossard, Belçika millî futbol takımı kadrosuna birçok kez davet edildi. Dönemin teknik direktörü Roberto Martínez tarafından ilk kez Eylül 2018'de millî takım kadrosuna çağrıldı.