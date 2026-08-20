Leandro Trossard oyuna devam edememişti: Vincenzo Italiano'dan sakatlık açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk etti.

Siyah-beyazlılar maçı 3-0 kazanarak tur kapısını araladı.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

TROSSARD'IN SAKATLIK DURUMU

Italiano değerlendirmesinde, "Vaclav Cerney maçtan önce iki gün biraz hastaydı. İlk yarı sonrası onu çıkarmayı doğru buldum. Pazar günü sahalarda olacak. Oyuncuya durumunu sorarsınız, "Hep iyiyim" derler ama öyle olmuyor. Pazar sahada olacak" dedi.

Italiano, Trossard'ın sakatlık durumu için, "Leonard Trossard kötü bir darbe aldı ancak sadece acısı var. Sakatlığı yok. Bir sıkıntısı yok yani" ifadelerini kullandı.