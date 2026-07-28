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LeBron James'in 76ers'taki forma numarası belli oldu

LeBron James'in 76ers'taki forma numarası belli oldu

28.07.2026 11:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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LeBron James'in 76ers'taki forma numarası belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadlephia 76ers'ın yeni oyuncusu LeBron James'in 23 numaralı formayı giyeceği, kulübün yaptığı resmi açıklamayla duyuruldu.

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Philadlephia 76ers'ın yeni oyuncusu LeBron James'in 23 numaralı formayı giyeceği, kulübün yaptığı resmi açıklamayla duyuruldu.

76ers'ın yönetici ortağı Josh Harris, yayımlanan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"LeBron'u Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid, Tyrese Maxey ve yetenekli kadromuzla birlikte izlemek için sabırsızlanıyorum. Hep birlikte Philadelphia'ya bir şampiyonluk kazandırmak için çalışacağız. LeBron ve ailesine şunu söylemek istiyorum; 76ers'ı tercih ettiğiniz için minnettarız ve efsanevi kariyerinizin bu yeni bölümünü heyecanla bekliyoruz."

James, geçen cuma günü Philadelphia ile iki yıl ve 8 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladığının ortaya çıkmasıyla NBA gündemini sarsmıştı. Los Angeles Lakers'a geri dönmeyeceğini bildiren 41 yaşındaki yıldızın talipleri arasında Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers ve Miami Heat'in de bulunduğu belirtilmişti.

LeBron James ise Philadelphia'yı tercih etmesinin temel nedeninin, bu kadroyu bir "şampiyonluk takımı" haline getirebileceğine olan inancı olduğunu söylemişti.

Kariyerinde dört NBA şampiyonluğu bulunan James, son yüzüğünü 2020 yılında Lakers formasıyla kazanmıştı. Yıldız oyuncu ayrıca Miami Heat ile 2012 ve 2013, Cleveland Cavaliers ile ise 2016 yılında şampiyonluk yaşamıştı.

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