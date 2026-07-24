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LeBron James'in yeni takımı belli oluyor

LeBron James'in yeni takımı belli oluyor

24.07.2026 18:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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LeBron James'in yeni takımı belli oluyor

NBA tarihinin en skorer oyuncusu LeBron James'in, Philadelphia 76ers ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

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LeBron James’in NBA kariyerindeki yeni adresi Philadelphia 76ers oluyor.

ESPN’in haberine göre 41 yaşındaki yıldız, Philadelphia ile 2 yıllık ve toplam 8 milyon dolar değerinde sözleşme imzalayacak. Anlaşmanın ikinci yılında oyuncu opsiyonu yer alacak.

Haberi LeBron James’in menajeri ve Klutch Sports CEO’su Rich Paul doğruladı.

PHİLADELPHİA’DA YILDIZLAR BİR ARADA

LeBron James, Philadelphia’da Joel Embiid, Tyrese Maxey ve Jaylen Brown’ın bulunduğu iddialı kadroya katılacak.

Los Angeles Lakers’tan ayrıldıktan sonra serbest oyuncu konumuna geçen James’in adı Miami Heat, Cleveland Cavaliers ve Golden State Warriors ile de anılıyordu. Tecrübeli oyuncu tercihini şampiyonluk hedefleyen Philadelphia’dan yana kullandı.

24. NBA SEZONUNA HAZIRLANIYOR

LeBron James, Philadelphia formasıyla NBA kariyerinin 24. sezonuna çıkacak.

Geçen sezon Lakers formasıyla 20.9 sayı, 7.2 asist ve 6.1 ribaund ortalamaları yakalayan yıldız oyuncu, Los Angeles ekibindeki 8 yıllık dönemini tamamlamıştı.

Kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu ve 4 normal sezon MVP ödülü bulunan LeBron, Philadelphia ile 5. şampiyonluğunun peşinden koşacak.

İlgili Konular: #nba #philadelphia 76ers #LeBron James

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