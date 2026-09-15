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Leeds United'dan Newcastle United'a gol yağmuru!

Leeds United'dan Newcastle United'a gol yağmuru!

15.09.2026 00:22:00
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Cumhuriyet Spor
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Leeds United'dan Newcastle United'a gol yağmuru!

Leeds United, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti.
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Leeds United ile Newcastle United, Premier Lig'in 4. haftasında Elland Road'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Leeds United, mücadeleyi 4-1 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

LEEDS UNITED İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ

Leeds United, 32. dakikada Miley'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 34. dakikada Bogle ile farkı ikiye çıkardı.

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İlk yarının uzatma bölümünde 45+1. dakikada Calvert-Lewin fileleri havalandırarak Leeds United'ı 3-0 öne geçirdi.

İlk yarı Leeds United'ın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

OKAFOR FARKI DÖRDE ÇIKARDI

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Leeds United, 59. dakikada Okafor'un golüyle skoru 4-0'a taşıdı.

Newcastle United, karşılaşmanın son bölümünde farkı azaltmayı başardı. 90. dakikada Toure, Newcastle adına golü kaydederek skoru 4-1 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Leeds United, Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Leeds United, Premier Lig'de 4 maç sonunda 8 puana yükselerek 3. sırada yer aldı. Newcastle United ise 5 puanda kaldı ve 12. sırada bulundu.

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