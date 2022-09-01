Leicester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, kendi sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.
Premier Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor.
Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile karşılaşacak.
Saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester United, ligin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Southampton'ı 1-0 mağlup etmişti.
Leicester City ise Chelsea deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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