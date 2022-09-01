Leicester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, kendi sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 12:09
Leicester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Premier Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor.

Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile karşılaşacak.

Saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United, ligin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Southampton'ı 1-0 mağlup etmişti.

Leicester City ise Chelsea deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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