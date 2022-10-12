Leipzig Celtic'i deplasmanda mağlup etti
Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında RB Leipzig, deplasmanda Celtic'i 2-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Celtic ile Red Bull Leipzig karşı karşıya geldi.
Celtic Park'ta oynanan karşılaşmayı Red Bull Leipzig 2-0 kazanarak üç puana uzanan taraf oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken sessizliği bozan isim Timo Werner oldu. Andre Silva'nın asistinde Timo Werner 75. dakikada topu ağlara gönderdi. 84'de Forsberg ise skoru 2-0 yaptı ve galibiyeti tescilleyen isim oldu.
Bu sonuçla RB Leipzig puanını 6'ya yükseltirken Celtic ise 1 puanda kaldı ve tur atlama şansını matematiksel olarak kaybetti.
Video Haberler
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Uygun fiyatlı hiçbir şey kalmasın diye...
- 'Herkes e-Devlet'ine girsin'
- 'Millet' yükseliyor, 'Cumhur' düşüyor
- Zehir zemberek sözler...
- 'Buraya girdiğiniz andan itibaren…'
- 'Siyaseti bırakma' koşulunu açıkladı
- Kar yağışı için tarih verildi: Bu aylara dikkat!
- İBB'ye provokasyonda yeni gelişme
- Kılıçdaroğlu'ndan Manhattan baskını
- Mehmet Ali Çelebi'den beklenen karar!