Leipzig Celtic'i deplasmanda mağlup etti

12 Ekim 2022 Çarşamba, 07:55

Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Celtic ile Red Bull Leipzig karşı karşıya geldi.

Celtic Park'ta oynanan karşılaşmayı Red Bull Leipzig 2-0 kazanarak üç puana uzanan taraf oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken sessizliği bozan isim Timo Werner oldu. Andre Silva'nın asistinde Timo Werner 75. dakikada topu ağlara gönderdi. 84'de Forsberg ise skoru 2-0 yaptı ve galibiyeti tescilleyen isim oldu.

Bu sonuçla RB Leipzig puanını 6'ya yükseltirken Celtic ise 1 puanda kaldı ve tur atlama şansını matematiksel olarak kaybetti.