Leipzig ile City yenişemedi!

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 08:35

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 08:35

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Leipzig ile karşılaştı.

Red Bull Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. City'nin golü 27. dakikada Riyad Mahrez'den geldi. Leipzig adına beraberlik golünü Josko Gvardiol kaydetti.

İLKAY'IN İLK ASİSTİ

Manchester City'nin golünde asisti Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan yaptı.

İngiliz devi adına fileleri havalandıran Riyad Mahrez, bu sezon şampiyonlar Ligi'ndeki 3. golünü kaydetti. İlkay Gündoğan ise bu sezon turnuvada ilk kez skora katkı sağladı.

City'de Kevin de Bruyne ve Aymeric Laporte sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamadı. Pep Guardiola maçta oyuncu değişikliği yapmadı. City maçı başladığı 11'le tamamladı.

İki takım arasında oynanacak rövanş maçı 14 Mart Salı günü yapılacak.