Leipzig sonunda kazanmasını bildi!

11 Aralık 2021 Cumartesi, 21:26

Almanya Bundesliga'da Leipzig, Mönchengladbach'ı konuk etti.

Red Bull Arena'da oynanan mücadele, Leipzig'in 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Josko Gvardiol, 31. dakikada Andre Silva, 90+1. dakikada Christopher Nkunku ve 90+4.dakikada Benjamin Henrichs kaydetti. Mönchengladbach'ın tek golü ise 88. dakikada Rami Bensebaini'den geldi.

Bu skorun ardından ligde son 3 maçtır yenilen Leipzig, 3 maçlık kötü seriye son verdi. Mönchengladbach ise bu maçla birlikte üst üste 3. mağlubiyetini almış oldu.

Aldığı galibiyetle birlikte Leipzig 21 puanla 7. sıraya yerleşti. Mönchengladbach ise 18 puanla 13. sırada yer aldı.