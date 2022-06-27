Leipzig Sörloth ile ilgili kararını verdi!
RB Leipzig Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alexander Sörloth'un geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Tedesco, "Antrenmanlarda onu gözleyeceğiz ve ardından tekrar konuşacağız" dedi.
RB Leipzig Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kulüpteki geleceği soru işareti olan Alexander Sörloth ile ilgili konuştu.
Yeni sezon hazırlıklarında 6 as takım oyuncusu ve 4 altyapı oyuncusuyla başlayan Tedesco, "Yussuf Poulsen'in sakatlanması sonrası Alexander Sörloth ile ilgili düşüncelerimiz değişti. Sörloth, bizim oyuncumuz ve bizimle kalacak. Geri dönmesini dört gözle bekliyoruz. Antrenmanlarda onu gözleyeceğiz ve ardından tekrar konuşacağız. Bence Sörloth bu kadarını hak ediyor." açıklamasını yaptı.
Danimarka Milli Takım kampında sakatlanan ve ameliyata girmeye hazırlanan Yussuf Poulsen'in sezon başı hazırlık kampının tamamını kaçıracağı, en erken ağustos başında antrenman yapmaya hazır hale gelebileceği de belirtildi.
Tedesco, sözleşmesi uzatılan Christopher Nkunku ile ilgili olarak ise, "CEO'muz Olli Mintzlaff çok büyük bir hamle yaptı ve Nkunku'nun sözleşmesini uzattı. Bu durum bizim için bir ünlem işaretiydi ve bu ünlem ortadan kalktı. Çok mutluyuz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Video Haberler
- Kanalizasyonda hırsızlık şüphelisi aradılar
- İngiliz yıldız ve sevgilisi sahilden kovuldu!
- Feci kaza: Sürücü yanarak hayatını kaybetti
- Son Dakika: Rus güçleri, alışveriş merkezini vurdu
- Oyuncu Osman Wöber toprağa verildi
- Madde bağımlısına polis şiddeti
- 'Sabır ve şükür tavsiyesiyle yoksulluğu reva görüyorlar'
- Ünlü oyuncu Osman Wöber'e veda
- Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti
- İktidar seçmeniyle karşı karşıya
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa'daki kavga yeniden alevlendi
- 'Ayıptır, insanlığa aykırıdır'
- Fehmi Koru'ya 'Erdoğan' telefonu
- Mahmut Efendi’den önce İsmailağa öldü!
- BDDK'den ticari kredi kullanımına dair yeni açıklama
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- Saray'dan domuz eti kararı
- Reuters duyurdu: Bankalardan 'kredi' kararı
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- 'Adıbelli' cinayetinin arka planı!