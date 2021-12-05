Leipzig'de Marsch dönemi sona erdi

05 Aralık 2021 Pazar, 15:33

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig, ABD'li teknik direktör Jesse Marsch ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Union Berlin'e karşı oynanan maçtan sonra yapılan analiz ve görüşmelerin sonucunda Leipzig Kulübü ile Marsch'ın mukavalesini sona erdirmek için karşılıklı anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 Aralık'ta Manchester City'ye karşı oynanacak karşılaşmaya Leipzig takımını antrenör Achim Beierlorzer'in hazırlayacağı, Marsch'ın halefinin ise yakın bir zamanda açıklanacağı kaydedildi.

3 Aralık'ta deplasmanda Union Berlin'e 2-1 yenilerek bu sezon ligde altıncı mağlubiyetini alan Leipzig, Bundesliga'da 18 puan ve maç fazlasıyla 11. sırada yer alıyor.