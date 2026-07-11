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Lemina'nın kardeşi TFF 1. Lig ekibine transfer oldu

Lemina'nın kardeşi TFF 1. Lig ekibine transfer oldu

11.07.2026 20:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Lemina'nın kardeşi TFF 1. Lig ekibine transfer oldu

Manisa FK, Galatasaraylı Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, genç kanat oyuncusu Noha Lemina'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, 21 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüz, genç kanat oyuncusu Noha Lemina'yı 2+1 yıllığına kadrosuna katmıştır. Noha Lemina'ya Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray forması giyen Mario Lemina'nın kardeşi olan Noha Lemina, futbol kariyerinde PSG altyapısı, Sampdoria, Wolves, Annecy ve Yverdon Sport formalarını giydi.

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