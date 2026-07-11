Lemina'nın kardeşi TFF 1. Lig ekibine transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, genç kanat oyuncusu Noha Lemina'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüp, 21 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüz, genç kanat oyuncusu Noha Lemina'yı 2+1 yıllığına kadrosuna katmıştır. Noha Lemina'ya Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray forması giyen Mario Lemina'nın kardeşi olan Noha Lemina, futbol kariyerinde PSG altyapısı, Sampdoria, Wolves, Annecy ve Yverdon Sport formalarını giydi.