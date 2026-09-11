Lens'tan Slavia Prag deplasmanında müthiş geri dönüş: 90+3'te galibiyete uzandı!

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Slavia Prag ile Lens karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Lens, son dakikalarda yaptığı geri dönüşle rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Slavia Prag, 49. dakikada Mikulas Konecny'nin gördüğü kırmızı kart nedeniyle 10 kişi kaldı.

Karşılaşmada gol perdesini 51'inci dakikada Slavia Prag açtı. Danijel Sturm, ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşla topu sol üst köşeden ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

STURM DUBLE YAPTI

Lens, 73'üncü dakikada beraberlik golünü buldu. Odsonne Edouard'ın şutu rakip oyuncudan dönerken ceza sahasında seken topu önünde bulan Abdallah Sima, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

Slavia Prag, 88'inci dakikada yeniden öne geçti. Seken topu önünde bulan Danijel Sturm, uzak mesafeden yaptığı vuruşla topu sol direğin içinden ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e taşıdı.

LENS UZATMALARDA KAZANDI

Lens, uzatma dakikalarında pes etmedi. Florian Thauvin, 90+1'inci dakikada yaptığı etkili vuruşla skoru 2-2'ye getirdi.

Fransız ekibi, beraberlik golünden yalnızca iki dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı. Ruben Aguilar, 90+3'üncü dakikada kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi ve Lens'i 3-2 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Lens, Slavia Prag deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.