Beşiktaş'ın Brezilyalı milli oyuncu Leo Pereira için Flamengo’ya resmi teklif yaptığı iddia edildi. Peki, Leo Pereira kimdir? Leo Pereira kaç yaşında, nereli? Leo Pereira hangi takımlarda oynadı?

LEO PEREIRA KİMDİR?

Leonardo Pereira, 31 Ocak 1996'da dünyaya geldi. Campeonato Brasileiro Série A kulübü Flamengo ve Brezilya milli takımının stoperi olarak oynayan Brezilyalı profesyonel bir futbolcudur.

LEO PEREIRA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Paraná'nın Curitiba şehrinde doğan Léo Pereira, altyapı eğitimini Atlético Paranaense'de tamamladı.

Pereira, Ağustos 2015'te Série C'deki Guaratinguetá'ya kiralık olarak katıldı ve Ekim 2015'te Atlético'ya dönmeden önce sekiz maçta forma giydi.

14 Mart 2017'de Pereira, Orlando City'nin USL'deki bağlı takımı Orlando City B'ye sezonluk kiralık olarak katıldı. Önceki Kasım ayında resmi ortak olduklarından beri iki kulüp arasında transfer olan ilk oyuncuydu.

28 Ocak 2020'de Flamengo, Pereira'yı Athletico Paranaense'den 6,1 milyon € karşılığında transfer etti. 2025'teki etkileyici performansıyla Pereira, kadroda en çok kullanılan oyunculardan biri olarak öne çıktı ve 62'si ilk 11'de olmak üzere 63 maçta forma giydi.