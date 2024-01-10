Geliş saati belli oldu: Fenerbahçe, Bonucci transferinde mutlu sona yakın!
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Leonardo Bonucci'nin 18:30'da İstanbul'da olması bekleniyor.
Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı.
Union Berlin'de fazla forma şansı bulamayan ve sözleşmesini feshetmek için geri sayıma geçen İtalyan savunma oyuncusunun, Fenerbahçe için bu akşam 18.30'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE'DEN ALACAĞI RAKAM
Fenerbahçe ile yarım sezonluk anlaşma sağlayan 36 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerden 1.3 milyon Euro kazanacak.
Fenerbahçe'nin Leonardo Bonucci'nin transferini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturması bekleniyor.
Bonucci'nin Fenerbahçe ile yapacağı sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak. İtalyan savunma oyuncusu, sözleşme şartlarını yerine getirmesi halinde 1 yıl sözleşme uzattı hakkı Fenerbahçe'de olacak. Bonucci, sözleşmesinin uzaması durumunda ise 2.5 Milyon Euro maaş kazanacak.
Bu sezon Union Berlin'de 10 maçta sahaya çıkan Bonucci, 1 kez gol sevinci yaşadı.
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