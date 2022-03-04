Leroy Fer: "Canımızı sahaya koyduk"
Aytemiz Alanyaspor'dan Leroy Fer, Gaziantep FK maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Aytemiz Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Leroy Fer, Gaziantep FK'yı eledikleri maçın ardından konuştu.
Fer galibiyet için canlarını sahaya koyduklarını belirterek şu sözleri kullandı.
"Karşımızda çok zorlu bir rakip vardı. Güçlü durduk sahada, canımızı resmen sahaya koyduk. Alanyaspor olarak güzel futbol oynuyoruz aynı zamanda savaşıyoruz da."
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