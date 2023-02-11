Leverkusen iki maç sonra kazanmasını bildi!
Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Bayer Leverkusen, Hoffenheim deplasmanına konuk oldu. PreZero Arena'da oynanan maçı Leverkusen 3-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Robert Andrich, 47. dakikada Moussa Diaby ve 56. dakikada Adam Hlozek attı. Hoffenheim'ın tek golü 77. dakikada Stanley Nsoki'den geldi.
Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, 2 maç sonra kazandı ve puanını 27'ye yükseltti. Üst üste 3. yenilgisini alan Hoffenheim, 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Mainz 05'i ağırlayacak. Hoffenheim, Augsburg deplasmanına gidecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Avusturya çalışmaları askıya aldı!
- Deniz Baykal yaşamını yitirdi
- ABD, Alaska üzerinde tanımlanamayan bir nesne vurdu
- Şahan Gökbakar'dan 'yayını kesen' TRT Haber'e sert tepki
- İmamoğlu'nun 1999'daki videosu ortaya çıktı
- Reyhanlıoğlu ailesinin ne iş yaptığı ortaya çıktı
- Can kaybında büyük artış
- 'Bu başlı başına bir cinayettir'
- Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu depremde yaşamını yitirdi
- Erdoğan yeni kararları açıkladı