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Lewandowski hesabı açtı, galibiyete damga vurdu

Lewandowski hesabı açtı, galibiyete damga vurdu

2.08.2026 11:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Lewandowski hesabı açtı, galibiyete damga vurdu

MLS'te Chicogo Fire, geriye düştüğü maçta Charlotte FC'yi Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-1 yendi. İlk iç saha maçında duble yapan Lewandowski, yeni takımına galibiyeti getirdi.

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Chicago Fire, yeni golcüsü Robert Lewandowski'nin ağları iki kez havalandırdığı maçta Charlotte FC'yi geriden gelip mağlup etti.

MLS'te Doğu Konferansı'nda yer alan iki takımın mücadelesinde konuk Charlotte FC, Pep Biel'in 18. dakikada attığı golle öne geçti. Bu golden iki dakika sonra sonra ev sahibi Chicago Fire, Robert Lewandowski'yle yanıt verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken Lewandowski ikinci devrede ağları bir kez daha havalandırdı. Polonyalı yıldız, 68'de kaydettiği golle takımını galibiyete taşıdı.

Barcelona ile sözleşmesi sona erdikten sonra MLS ekibi Chicago Fire'a transfer olan Robert Lewandowski, yeni takımındaki ilk gollerini kaydetti. 37 yaşındaki santrfor, Chicago'daki ilk maçında 23 Temmuz'daki Inter Miami karşılaşmasında çıkmıştı.

İlgili Konular: #robert lewandowski #Chicago Fire #Charlotte FC

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