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Lewis Hamilton'dan Macklemore'a Filistin desteği: 'Senin yanındayım'

Lewis Hamilton'dan Macklemore'a Filistin desteği: 'Senin yanındayım'

17.09.2026 13:41:00
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Lewis Hamilton'dan Macklemore'a Filistin desteği: 'Senin yanındayım'

Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan Britanyalı pilot Lewis Hamilton, İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan Macklemore'a destek mesajı paylaştı. Sosyal medyadan Macklemore'un gönderisine yorum yapan Hamilton, "Sesini çıkardığın için teşekkür ederim. Senin yanındayım" ifadelerini kullandı.
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Formula 1'de 7 kez şampiyon olan 41 yaşındaki Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Filistin'e destek açıklamaları sonrası İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore'a "Sesini çıkardığın için teşekkür ederim. Senin yanındayım" mesajı verdi.

Macklemore'nin Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılması sonrasında yaptığı Filistin paylaşımının altına yorum yapan Hamilton, "Sesini çıkardığın için teşekkür ederim. Senin yanındayım" ifadelerini kullandı.

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Macklemore

TURNEDEN ÇIKARILMIŞTI

ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki konser serisinden çıkarılmıştı. Macklemore, konser gelirlerinden 1 milyon doları Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını belirtmişti.

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Ed Sheeran

Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirdi.

Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağışlamıştı.

İlgili Konular: #filistin #Lewis Hamilton #ed sheeran #Rapçi Macklemore

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