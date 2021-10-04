Lewis Hamilton, takımın kararına göre İstanbul'da ceza alabilir

04 Ekim 2021 Pazartesi, 21:23

Formula 1 ekiplerinden Mercedes şu sıralar Lewis Hamilton için dördüncü kere motor değişikliği yapacağı zaman hakkında planlamalar yapıyor.

Formula 1'in kurallarına göre, sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık amaçları sebebi ile takımların motor ünitelerini yılda 3 kez değiştirmesine izin verilirken, bundan sonraki değişikliklerde ünitesi değişen pilotlar o yarışta ceza alıyor. Hamilton'ın bu sezonki en büyük rakibi Red Bull pilotu Max Verstappen'in aracında dördüncü kere motor değiştiği için Hollandalı pilot Sochi'deki Rusya Grand Prix'sine son sıradan başlamıştı. Yine de Verstappen, çıkardığı muhteşem yarış ve özellikle son turlarda şiddetini artıran yağmurun avantajını kullanarak yarışı 2. tamamlamayı başarmıştı.

Mercedes ve Hamilton cephesinde ise Verstappen'in durumunun aynısı gündemde. Eksikleri giderip motoru ilerletebilmenin gerekliliğinin yanı sıra bunun taktiğini planlayan Mercedes yetkilileri, aynı Verstappen'de olduğu gibi Hamilton'ın da motor değişikliği ile ceza almasına rağmen üstlerde bitirebileceği bir yarışta bu değişikliği yapmayı planlıyor.

İstanbul'da bu haftasonu yapılacak Türkiye Grand Prix'si ise Mercedes için değişiklik yapılabilecek pistlerden birisi olarak konuşuluyor. Pist koşulları dikkate alındığında İstanbul için biraz daha favori gözüken Mercedes, Hamilton'ın geçen sene burada kazanıp şampiyon olması ve hafta sonu yağış ihtimali de düşünüldüğünde motor değişikliğini bu hafta yapıp, Hamilton'ı buna rağmen ilk 5'e sokabilecek yarış planı arayışında.

Mercedes teknik ekibinin Hamilton için kararını ise sıralama turlarından sonra vereceği iddia ediliyor. Buna göre Hamilton pole pozisyonunu alamazsa değişikliğin yapılması beklenirken, eğer İngiliz pilot pazar günkü yarışa en önden başlayacaksa erteleme gündeme gelebilir.