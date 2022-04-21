Lewis Hamilton ve Serena Williams'ın Chelsea'ye ortak olmak istediği iddia edildi
Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ve tenisçi Serena Williams'ın, İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea'yi satın almak için teklif veren Martin Broughton öncülüğündeki konsorsiyumda yer aldığı öne sürüldü.
İngiliz Sky Sports kanalının iddiasına göre, F1'de 7 kez şampiyonluğa ulaşan İngiliz pilot Lewis Hamilton ve 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, İngiliz iş insanı Martin Broughton liderliğindeki konsorsiyuma yatırım yapmayı kabul etti.
Haberde, Liverpool Kulübü ve British Airways'in eski icra kurulu başkanı Broughton'ın teklifini destekleyen yatırımcılar arasında, Kanada'nın en büyük medya ve telekomünikasyon şirketlerinden Rogers, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği için Houston adaylık komitesine başkanlık eden John Arnold ve Tayvanlı Tsai ailesinin de bulunduğu ifade edildi.
Broughton'ın grubu dışında Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly ve Amerikan Basketbol Ligi ekibi Boston Celtics'in ortağı Stephen Pagliuca da Chelsea Kulübü'nü satın almak için teklifte bulundu.
Rus iş insanı Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararı sonrası Chelsea Kulübünü satışa çıkarmıştı.
Video Haberler
- CHP'li Bakan 775 bin ton çöp atığına isyan etti
- 5 gün sonra cesedi bulundu
- Suda tehlike: Akaryakıt yüklü tanker dereye uçtu
- Patpat kazası: 1 ölü 2 yaralı
- Kraliçe Elizabeth 96 yaşına girdi
- 'Şort' ve 'kısa pantolon' soruşturması
- Reuters ve Bloomberg'ten Kılıçdaroğlu analizi
- Onur Anıtı'na saldıranlar için istenen ceza belli oldu
- Türk lirası ile dalga geçen yabancı uyruklu yakalandı
- Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti: İşte o anlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters ve Bloomberg böyle gördü
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi!
- Son anketten Cumhur'a kötü haber
- Akşener'den 'HDP' açıklaması
- AYM, seçim kanunu itirazını kabul etti
- Eski bakan yaşamını yitirdi
- SGK'den gurbetçilere kötü haber
- 'Hükümete karşı AKP'de tepki büyüyor'
- Moda Sahnesi'nden Kılıçdaroğlu'na destek
- 'Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim'