Lewis Hamilton ve Serena Williams'ın Chelsea'ye ortak olmak istediği iddia edildi

21 Nisan 2022 Perşembe, 19:37

İngiliz Sky Sports kanalının iddiasına göre, F1'de 7 kez şampiyonluğa ulaşan İngiliz pilot Lewis Hamilton ve 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, İngiliz iş insanı Martin Broughton liderliğindeki konsorsiyuma yatırım yapmayı kabul etti.

Haberde, Liverpool Kulübü ve British Airways'in eski icra kurulu başkanı Broughton'ın teklifini destekleyen yatırımcılar arasında, Kanada'nın en büyük medya ve telekomünikasyon şirketlerinden Rogers, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği için Houston adaylık komitesine başkanlık eden John Arnold ve Tayvanlı Tsai ailesinin de bulunduğu ifade edildi.

Broughton'ın grubu dışında Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly ve Amerikan Basketbol Ligi ekibi Boston Celtics'in ortağı Stephen Pagliuca da Chelsea Kulübü'nü satın almak için teklifte bulundu.

Rus iş insanı Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararı sonrası Chelsea Kulübünü satışa çıkarmıştı.