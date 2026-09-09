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Lille'in futbolcusu Ethan Mbappe, Galatasaray maçında yok!

Lille'in futbolcusu Ethan Mbappe, Galatasaray maçında yok!

9.09.2026 01:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Lille'in futbolcusu Ethan Mbappe, Galatasaray maçında yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Lille'de Fransız orta saha oyuncusu Ethan Mbappe, temsilcimize karşı forma giyemeyecek.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İspanyol temsilcisi Real Betis, deplasmanda Fransız ekibi Lille'i 3-2 mağlup etti ve organizasyona galibiyetle başladı.

GALATASARAY'A KARŞI OYNAYAMAYACAK

Fransız ekibinde Ethan Mbappe karşılaşmanın 56. dakikasında doğrudan kırmızı kart gördü.

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2 maç ceza alması beklenen Fransız futbolcu, Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

LILLE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Lille ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta mücadelesi 21 Ekim 2026 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

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