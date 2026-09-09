Lille'in futbolcusu Ethan Mbappe, Galatasaray maçında yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İspanyol temsilcisi Real Betis, deplasmanda Fransız ekibi Lille'i 3-2 mağlup etti ve organizasyona galibiyetle başladı.
GALATASARAY'A KARŞI OYNAYAMAYACAK
Fransız ekibinde Ethan Mbappe karşılaşmanın 56. dakikasında doğrudan kırmızı kart gördü.
2 maç ceza alması beklenen Fransız futbolcu, Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
LILLE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Lille ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta mücadelesi 21 Ekim 2026 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.