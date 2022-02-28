Lille, Olimpik Lyon'u tek golle yendi
Fransa Ligue 1'in 26. haftasında Lille, deplasmanda Gabriel Gudmundsson'un golüyle Lyon'u 1-0 mağlup etti. Lille'de milli futbolcular Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, Olimpik Lyon'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü 35. dakikada Gabriel Gudmundsson kaydetti.
Lille'de forma giyen milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Lille puanını 39'a yükselterek 8. sıraya yerleşti. Lyon ise 38 puanla 10. sıraya geriledi.
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