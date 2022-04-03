Lille, sahasında Bordeaux ile berabere kaldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille ile Bordeaux berabere kalarak puanları paylaştı. Milli futbolcular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın çabası takımlarına galibiyeti getirmek için yeterli olmadı.

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2022 Pazar, 00:00
Lille, sahasında Bordeaux ile berabere kaldı
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Ligin 30. hafta mücadelesinde puan cetvelinin son sırasında yer alan Bordeaux'yu ağırlayan Lille, haftayı bir puanla kapadı.

Lille'de forma giyen milli futbolcular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.

Bu beraberliğin ardından Lille puanını 47, Bordeaux 23'e çıkardı.



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