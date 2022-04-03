Lille, sahasında Bordeaux ile berabere kaldı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille ile Bordeaux berabere kalarak puanları paylaştı. Milli futbolcular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın çabası takımlarına galibiyeti getirmek için yeterli olmadı.
Ligin 30. hafta mücadelesinde puan cetvelinin son sırasında yer alan Bordeaux'yu ağırlayan Lille, haftayı bir puanla kapadı.
Lille'de forma giyen milli futbolcular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.
Bu beraberliğin ardından Lille puanını 47, Bordeaux 23'e çıkardı.
İlgili Haberler
- Galatasaray'dan eksik futbolcuların durumuyla ilgili açıklama
- Galatasaray hata yapmadı!: Galatasaray 2–0 Fatih Karagümrük
- Prof. Dr. Işın Çelebi: Galatasaray'da ibrasızlık bir silah gibi kullanılmaya başlandı
Video Haberler
- Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' mesajı
- Esnaf isyan etti: İkinci el otomobil piyasası durgun
- Bakan Yanık'tan 'Enes Kara' açıklaması
- Erdoğan'ı taklit eden genç akaryakıt istasyonunda
- Kayıp asteğmen için aramalar sürüyor
- 'Elhamdülillah hepsi hırsız...'
- Çatıda çıkan yangında 250 güvercin öldü
- Hırsızlıktan yakalandı, 1 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı
- Sarıyer’de korkutan yangın: İtfaiye aracına da sıçradı!
- Rüzgar nedeniyle... Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı
En Çok Okunan Haberler
- Ramazanda dengeli beslenme için 'üç öğün' önerisi
- Bilim insanlarından kanser ilacı seçimi için test cihazı
- Türk bilim insanları 'çöl tozunun' zararlarını araştırdı
- İklim değişikliği 'kuş popülasyonunu' da etkiliyor
- Çocuklardaki 'gıda alerjisi haritası'
- Mark Twain’den usta işi mizahi yergi
- İş Sanat yeni sergisini Metaverse'te açıyor
- Afrika çöl tozları 'göz sağlığını' tehdit edebilir
- Kalp hastalarına oruç uyarısı
- Kendi olma cesareti!