Lille - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 12. haftasında kendi sahasında Toulouse ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2023 - 12:25
Lille - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor.

Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, kendi sahasında Carles Martinez'in ekibi Toulouse ile karşı karşıya gelecek.

LİLLE - TOULOUSE MAÇI SAAT KAÇTA?

Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

LİLLE - TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Mathieu Vernice'in yönteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.

Lille, ligde oynadığı son maçta Marsilya deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

Toulouse ise kendi sahasında ağırladığı Le Havre'a 2-1 mağlup olmuştu.


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