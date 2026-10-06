Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile son kez sahaya çıkıyor

River Plate'in maçlarını oynadığı yaklaşık 85 bin kapasiteye sahip Güney Amerika'nın en büyük stadı olan Monumental Stadı, Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na veda karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan stattaki karşılaşma, 7 Ekim Çarşamba günü TSİ 02.00'de başlayacak.

MESSİ, MİLLİ TAKIMLA EN ÇOK GOL ATTIĞI STATTA VEDA EDECEK

Monumental Stadı, Messi'nin Arjantin milli takım formasıyla en çok gol attığı Arjantin stadı olma özelliği taşıyor.

39 yaşındaki yıldız golcü, Monumental Stadı'nda milli forma ile 22 galibiyet ve 6 beraberlik olmak üzere toplam 28 maça çıkarken hiç yenilgi yüzü görmedi ve 19 gol kaydetti.

Messi, bu stattaki ilk golünü 2008 yılında Dünya Kupası elemelerinde Uruguay'a karşı atarken 2021 ve 2024'te Bolivya ile oynanan maçlarda hat-trick yaptı.

21 YILLIK MİLLİ TAKIM KARİYERİNE REKORLAR VE KUPALARLA VEDA EDİYOR

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 21 yıl boyunca sırtında taşıdığı milli takım formasına rekorlar ve kupalarla veda ediyor.

Messi, 207 maçla Arjantin Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor.

Söz konusu müsabakalarda 125 gol atan Messi, Güney Amerika'da milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu olarak milli takım kariyerini sona erdirecek.

Messi, milli takım formasıyla 1 FIFA Dünya Kupası, 2 Copa America, 1 Finalissima, 1 Olimpiyat ve 1 FIFA U-20 Dünya Kupası olmak üzere toplam 6 kupa kazandı.

SON TURNUVASI 2026 FIFA DÜNYA KUPASI OLDU

Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla bir şampiyonluğu bulunan Lionel Messi, 2022'deki bu zaferin ardından 2026'da ise finale çıkma başarısı gösterdi.

Messi, milli takım kariyerinin son turnuvası olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesini bir kez daha finale taşırken uzatmalarda İspanya'ya 1-0 mağlup olan Arjantin, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Deneyimli futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 8 gol kaydetti.

DÜNYA KUPASI TARİHİNDE EN ÇOK MAÇA ÇIKAN OYUNCU

Messi, 34 maçla Dünya Kupası tarihinde en çok müsabakaya çıkan oyuncu konumunda bulunuyor.

Arjantinli futbolcu, çıktığı 34 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak FIFA Dünya Kupası tarihinde en çok müsabaka kazanan oyuncu rekorunu da elinde bulunduruyor.

Altı farklı Dünya Kupası'nda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) boy gösteren Arjantinli yıldız, 2022'de şampiyonluk yaşadıkları turnuvada 7 kez fileleri havalandırırken 2026'da ise 8 gol attı.

Messi, 21 golle Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan 2. futbolcu konumunda yer alıyor.

Zirvede ise 22 golle Fransız futbolcu Kylian Mbappe bulunuyor.