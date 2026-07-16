Lionel Messi bir kez daha tarihe geçti! Bunu başaran ilk futbolcu...

Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile oynanan maça damga vurdu.

Messi, takımı geriye düştükten sonra liderliği eline aldı ve İngiltere karşısındaki 2-1'lik galibiyette iki asistle yıldızlaştı. Messi, İngiltere - Arjantin maçının oyuncusu da seçildi.

MESSI BİR KEZ DAHA TARİHE GEÇTİ

Dünya Kupası kariyerindeki 12. asistini yapan Lionel Messi, bu 12 asistin 10'unu eleme maçları sırasında yaptı ve bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Arjantin, İngiltere karşısındaki 2-1'lik galibiyetin ardından Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Messi, Dünya Kupası'nda 3. kez final oynayacak.

Lionel Messi, 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'ya kaybetmiş ve 2022'de Fransa karşısında zafere uzanmıştı.