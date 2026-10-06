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Lionel Messi'den Arjantin'e veda mesajı! Milli formayı son kez giyecek...

Lionel Messi'den Arjantin'e veda mesajı! Milli formayı son kez giyecek...

6.10.2026 19:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Lionel Messi'den Arjantin'e veda mesajı! Milli formayı son kez giyecek...

Arjantinli yıldız Lionel Messi, milli takıma veda edeceği Benin maçı öncesi bir açıklama yayımladı.
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Arjantin Milli Takımı, Benin ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Estadio Monumental'de oynanacak maçta 39 yaşındaki Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasını son kez giyecek.

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MESSI'DEN ARJANTİN'E VEDA MESAJI

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'na veda mesajı yayımladı.

Messi, veda mesajında "O an geldi. Huzur içinde ayrılıyorum. Her şeyimi verdim. Bu forma yıllarca hayalim, gururum ve hayatım oldu. Beni bu kadar çok sevdiğiniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizi her zaman yanımda taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

Messi'nin son kez Arjantin formasını giyeceği Benin mücadelesi 7 Ekim Çarşamba günü TSİ 02:00'de başlayacak.

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207 MAÇTA 107 GOL

Arjantin Milli Takımı ile ilk maçına 17 Ağustos 2005 tarihinde çıkan Lionel Messi, milli formayı toplamda 207 kez giydi. Yıldız futbolcu, 107 gol kaydetti.

Messi, Arjantin ile 1 Dünya Kupası, 2 Kupa Amerika, 1 UEFA Şampiyonlar Kupası ve 1 Olimpiyat madalyası kazandı.

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