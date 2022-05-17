Lionel Messi, Inter Miami hisselerinin bir kısmını devralabilir
Uzun yıllar Barcelona forması giyen ve geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi'nin 2023 yılında MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olacağı ve kulübün yüzde 35'lik hissesini satın alacağı belirtildi.
Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'deki (PSG) performansı eleştirilen Lionel Messi için flaş bir iddia ortaya atıldı.
AS'ın Direct TV muhabiri Alex Candal'a dayandırdığı habere göre; Lionel Messi, 2023 Haziran'da Inter Miami hisselerinin %35'ini satın alarak David Beckham'ın ortağı olacak.
YÜZDE 35'İNİ SATIN ALIYOR
Haberde yıldız oyuncunun ABD kulübünün yüzde 35'lik hissesini de satın alacağı ifade edildi. David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami'de, Arjantinli oyuncu Gonzalo Higuain de forma giyiyor.
Lionel Messi, bu sezon Paris Saint Germain ile çıktığı 33 maçta, 11 gol ve 13 asist yapma başarısı gösterdi.
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