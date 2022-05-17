Lionel Messi, Inter Miami hisselerinin bir kısmını devralabilir

17 Mayıs 2022 Salı, 14:40

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'deki (PSG) performansı eleştirilen Lionel Messi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

AS'ın Direct TV muhabiri Alex Candal'a dayandırdığı habere göre; Lionel Messi, 2023 Haziran'da Inter Miami hisselerinin %35'ini satın alarak David Beckham'ın ortağı olacak.

YÜZDE 35'İNİ SATIN ALIYOR

Haberde yıldız oyuncunun ABD kulübünün yüzde 35'lik hissesini de satın alacağı ifade edildi. David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami'de, Arjantinli oyuncu Gonzalo Higuain de forma giyiyor.

Lionel Messi, bu sezon Paris Saint Germain ile çıktığı 33 maçta, 11 gol ve 13 asist yapma başarısı gösterdi.