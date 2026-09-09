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Lionel Messi İspanya'dan bir kulübü daha satın alıyor

Lionel Messi İspanya'dan bir kulübü daha satın alıyor

9.09.2026 11:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Lionel Messi İspanya'dan bir kulübü daha satın alıyor

Kariyerine Inter Miami'de devam eden Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin İspanya'dan bir takım daha satın alacağı iddia edildi.

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Lionel Messi, İspanya'daki futbol yatırımlarına devam ediyor. Arjantinli yıldız, İspanya 2. Lig takımlarından Eldense'ye satın alarak ilk kez profesyonel bir kulübün sahibi olacak.

İspanyol basınından El Pais'te yer alan habere göre; Messi, Eldense'nin mevcut sahipleriyle kulübün satışı için prensip anlaşmasına vardı. İlerleyen günlerde resmi imzaların atılması bekleniyor. Ayrıca devir işlemlerinin tamamlanabilmesi için İspanya Ulusal Spor Konseyi'nin onayının da gerektiği ifade edildi.

Bu sezon Eldense, İspanya 2'de henüz galibiyet elde edemedi. Eldense oynadığı maçlarda Almeria ve Leganes'e mağlup olurken Cadiz ve Mallorca'yla berabere kaldı.

Lionel Messi daha önce İspanya 5. Lig takımlarından Unio Esportiva Cornella'yı satın almıştı.

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