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Lionel Messi'nin futbol tarihine geçmesine 3 gol kaldı

Lionel Messi'nin futbol tarihine geçmesine 3 gol kaldı

28.09.2026 09:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Lionel Messi'nin futbol tarihine geçmesine 3 gol kaldı

Lionel Messi, takımı Inter Miami'nin Columbus'a 2-1 kaybettiği karşılaşmada harika bir frikik golüne imza attı. Arjantinli yıldız, 3 serbest vuruşta daha ağları bulması durumunda futbol tarihinin en fazla frikik golü atan futbolcuları listesinde adını zirveye yazdıracak.
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MLS'in 27. hafta mücadelesinde Columbus ile Inter Miami kozlarını paylaştı. Inter Miami müsabakayı 2-1 kaybetti ancak geceye Lionel Messi'nin attığı enfes frikik golü damga vurdu.

MESSI'DEN 76. FRİKİK GOLÜ

Lionel Messi'nin dar açıdan uzak köşeye gönderdiği frikik golü gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Lionel Messi böylece kariyerinin 76. frikik golünü kaydetmiş oldu.

ZİRVEYE 3 GOL KALDI

Messi, futbol tarihinin en fazla frikik golü atan futbolcuları listesinde zirveye bir adım daha yaklaştı. Arjantinli yıldız 2 frikik golü daha atması halinde rekora ortak, 3 serbest vuruşta daha ağları bulması durumunda ise rekorun tek sahibi olacak.

NTV Spor'da yer alan habere göre; futbol tarihinin en fazla frikik golü atan futbolcuları listesi şöyle:

1- Marcelinho Carioca: 78 gol

2- Lionel Messi: 76 gol

3- Jair Rosa Pinto: 74 gol

4- Roberto Dinamite: 73 gol

5- Juninho: 72 gol

5- Sinisa Mihajlovic: 72 gol

İlgili Konular: #lionel messi #inter miami #Columbus Crew SC

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