Lionel Messi'nin futbol tarihine geçmesine 3 gol kaldı

MLS'in 27. hafta mücadelesinde Columbus ile Inter Miami kozlarını paylaştı. Inter Miami müsabakayı 2-1 kaybetti ancak geceye Lionel Messi'nin attığı enfes frikik golü damga vurdu.

MESSI'DEN 76. FRİKİK GOLÜ

Lionel Messi'nin dar açıdan uzak köşeye gönderdiği frikik golü gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Lionel Messi böylece kariyerinin 76. frikik golünü kaydetmiş oldu.

WOW! Messi from a near-impossible angle. 😱 pic.twitter.com/h525T5Ey3i — Major League Soccer (@MLS) September 27, 2026

ZİRVEYE 3 GOL KALDI

Messi, futbol tarihinin en fazla frikik golü atan futbolcuları listesinde zirveye bir adım daha yaklaştı. Arjantinli yıldız 2 frikik golü daha atması halinde rekora ortak, 3 serbest vuruşta daha ağları bulması durumunda ise rekorun tek sahibi olacak.

NTV Spor'da yer alan habere göre; futbol tarihinin en fazla frikik golü atan futbolcuları listesi şöyle:

1- Marcelinho Carioca: 78 gol

2- Lionel Messi: 76 gol

3- Jair Rosa Pinto: 74 gol

4- Roberto Dinamite: 73 gol

5- Juninho: 72 gol

5- Sinisa Mihajlovic: 72 gol