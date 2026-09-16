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Lionel Messi'nin veda maçı ne zaman? Lionel Messi Arjantin Milli Takımı'na hangi maçla veda edecek?

Lionel Messi'nin veda maçı ne zaman? Lionel Messi Arjantin Milli Takımı'na hangi maçla veda edecek?

16.09.2026 11:12:00
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Haber Merkezi
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Lionel Messi'nin veda maçı ne zaman? Lionel Messi Arjantin Milli Takımı'na hangi maçla veda edecek?

Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na vedası için geri sayım başladı. Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan yıldız futbolcunun hangi maçta son kez Arjantin formasını giyeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lionel Messi'nin veda maçı ne zaman? Lionel Messi Arjantin Milli Takımı'na hangi maçla veda edecek?
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Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalama kararı alan Lionel Messi'nin veda karşılaşması belli oldu. Peki, Lionel Messi'nin veda maçı ne zaman? Lionel Messi Arjantin Milli Takımı'na hangi maçla veda edecek?

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LİONEL MESSİ ARJANTİN MİLLİ TAKIMI'NA HANGİ MAÇLA VEDA EDECEK?

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), 6 Ekim'de başkent Buenos Aires’te oynanacak Benin maçının kadrosuna 39 yaşındaki Messi'yi de davet etti.

AFA'nın açıklamasında, 4 yıl önce Dünya Kupası'nı kazanan tüm kadronun Benin maçına davet edileceği belirtilerek, "Milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni ile yapılan görüşmenin ardından, dünyanın en iyi oyuncusu, milli takımımızın simgesi, kaptanımız Lionel Messi'yi, hak ettiği uğurlama için 6 Ekim'de davet etmeye karar verdiğimizi duyurmak isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Arjantin formasıyla 207 maça çıkan ve 125 gol atan Messi, ağustos ayında milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, milli arada Burkina Faso, Benin ve Bolivya ile hazırlık maçı yapacak.

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