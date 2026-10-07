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Lionel Messi'nin vedasının ardından... Arjantin'de yeni 10 numaraya üç aday!
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Lionel Messi'nin vedasının ardından... Arjantin'de yeni 10 numaraya üç aday!

7.10.2026 18:11:00
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Cumhuriyet Spor
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Lionel Messi'nin vedasının ardından... Arjantin'de yeni 10 numaraya üç aday!

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Benin ile oynadıkları maçta milli takım formasına veda etti. Arjantin Futbol Federasyonu'nun, forması emekli edilemeyen Lionel Messi'nin 10 numarası için üç aday belirlediği kaydedildi.

Lionel Messi'nin vedasının ardından... Arjantin'de yeni 10 numaraya üç aday!

Lionel Messi'nin milli takıma veda maçında Arjantin ile Benin karşı karşıya geldi. Messi'nin 1 gol, 2 asistle oynadığı karşılaşmayı Arjantin 3-0 kazandı.

FORMASI EMEKLİ EDİLEMEDİ

Maç 10. dakikada durdu ve Lionel Messi onurlandırıldı. Statta havai fişek gösterisi yapılırken, Messi dakikalarca alkışlandı.

FIFA kuralları nedeniyle Messi'nin 10 numaralı forması emekli edilemedi. 

Lionel Messi'nin vedasının ardından... Arjantin'de yeni 10 numaraya üç aday!

10 NUMARA İÇİN ÜÇ ADAY

Foot Mercato'nun haberine göre; Arjantin'de Lionel Messi sonrası 10 numaralı forma için adaylar belli oldu.

Nico Paz, Lautaro Martinez ve Julian Alvarez'den birisinin 10 numarayı giyebileceği konuşuluyor. 

Lionel Messi'nin vedasının ardından... Arjantin'de yeni 10 numaraya üç aday!

FIFA KURALLARI İZİN VERMEDİ

Kulüplerin efsane sporcularının formalarını emekliye ayırması, Arjantin Futbol Federasyonu için mümkün olamayacak. FIFA'nı belirlediği kurallara göre turnuvalarda forma numaraları 1'den 26'ya kadar sıralı olmak zorunda.

Lionel Messi'nin vedasının ardından... Arjantin'de yeni 10 numaraya üç aday!

FIFA KABUL ETMEMİŞTİ

Bu nedenle Arjantin, Lionel Messi'nin 10 numaralı formasını emekliye ayıramayacak.

Arjantin daha önce Diego Maradona'nın giydiği 10 numaralı formayı emekliye ayırmak için FIFA'ya başvurmuş ancak kabul edilmemişti.

Lionel Messi'nin vedasının ardından... Arjantin'de yeni 10 numaraya üç aday!

HAZIRLIK MAÇINDA 10 NUMARAYA YASAK

Athletic'te yer alan haberde ise Arjantin Futbol Federasyonu'nun hazırlık maçlarında 10 numaralı formanın giyilmesini yasaklayabileceği belirtildi.

Lionel Messi'nin vedasının ardından... Arjantin'de yeni 10 numaraya üç aday!

MESSI'DEN VEDA KONUŞMASI

Veda maçının ardından açıklama yapan Lionel Messi, "Hayatımdaki en üzücü gün olabilir. Çok duygusalım. Çok duygu yüklüyüm ama şu anda aklıma ilk gelen kişi, hayatını kaybeden babam. O yüzden çok duyguluyum. Keşke hiç ayrılmasam ama verecek bir şeyim kalmadı. 20 yıl boyunca savaşmaktan hiç vazgeçmedim. Artık Arjantin formasıyla burada olamayacağım. En acısı da bu. Size yemin ederim ki hayatım boyunca burada olmak isterdim. Arjantin için her şeyimi verdim. Artık emekli olma zamanı geldi. Sizi çok özleyeceğim ancak her zaman yanınızda olacağım. Belki de daha önce hiç bu kadar uzun konuşmadım çünkü bu anın bitmesini hiç istemiyorum ama artık veda etme zamanı geldi. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok özleyeceğim" diye konuşmuştu.

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