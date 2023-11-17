Lionel Messi sinirlerine hakim olamadı: 'Gençlerin bazı şeyleri öğrenmeleri gerekiyor'

Yayınlanma: 17.11.2023 - 11:49

Güncelleme: 17.11.2023 - 11:49

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde mücadele eden Arjantin ile Uruguay, 5'inci haftada karşı karşıya geldi. Arjantin'in ev sahipliğinde oynanan maçta Uruguay, rakibi karşısında 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Karışılaşmanın 19. dakikasında ortalık karıştı.

TARTIŞMAYA MESSİ MÜDAHALESİ

Zorlu mücadelenin 19. dakikasında çıkan tartışma nedeniye oyuncular birbirine girdi. Arjantinli oyuncu Rodrigo De Paul ile Uruguaylı Matias Olivera arasında çıkan tartışmaya yıldız oyuncu Lionel Messi'de dahil oldu. Arjantinli yıldız Lionel Messi rakibine dirsek attı ve ardından rakibinin boğazını sıktı. Çıkan kavgada hiçbir oyuncu kart görmedi.

'GENÇLERİN BAZI ŞEYLERİ ÖĞRENMESİ GEREKİYOR'

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Messi, "Genç oyuncular, büyüklerine karşı saygı duymalı. Bu oyun her zaman büyük bir saygıyla oynandı. Gençlerin bazı şeyleri öğrenmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ARJANTİN İLK KEZ KAYBETTİ

Zorlu mücadele sonunda 2-0 kaybeden Arjantin, Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk yenilgisini aldı. 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan Tangocular, 12 puanla zirvede yer aldı. Elemelerde 3'üncü galibiyetini alan Uruguay ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile puanını 10'a yükseltti. Uruguay 5 hafta sonunda Arjantin'in arkasında, 2'inci sırada yer aldı.