Lionel Messi'den Brezilya ve İspanya itirafı: Yenmek zor olacak

05 Aralık 2022 Pazartesi, 17:21

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Avustralya'yı mağlup ederek çeyrek finale çıkmayı başaran Arjantin'de Lionel Messi, turnuvada favori gördüğü takımları açıkladı.

Marca'da yer alan habere göre Arjantin'in Dünya Kupası'nda zefere ulaşabilecek takımlar arasında yer aldığını belirten yıldız futbolcu, "Arjantin her zaman en iyiler arasında. Adaylardan biri olduğumuzu biliyorduk ama bunu sahada kanıtlamamız gerekiyordu ve bunu Avustralya'ya karşı bir kez daha kanıtladık" dedi.

BREZİLYA İTİRAFI

Turnuvada mücadele eden diğer takımlar arasındaki favorileri sorulduğunda ise Messi, "Maçları izlemeye çalışıyoruz. Brezilya, Kamerun'a karşı aldığı mağlubiyete rağmen çok iyi gidiyor. Hala en büyük favorilerden biri. Fransa da iyi gidiyor ve İspanya, Japonya'ya kaybetmesine rağmen çok iyi oynayan, ne yaptıkları konusunda çok net olan bir takım. Topa uzun süre sahip oldukları için topu onlardan almak çok zor. Onları yenmek zor olacak" sözleri ile cevap verdi.

Almanya'nın Dünya Kupası'nda elenmesi hakkında da görüşlerini aktaran Arjantinli yıldız, "Elenmelerine şaşırdım. Pek çok üst düzey oyuncuları vardı ve onlar Dünya Kupası'nın en iyileri arasında yer alan genç bir takımdı. İlk turda tekrar elenmeleri şaşırtıcı ama bu Dünya Kupası'nın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Artık önemli olan milli takımın adı değil, sahada ne gördüğünüz. Her şey giderek daha eşit hale geliyor" ifadelerini kullandı.

35 YAŞINDA TARİH YAZIYOR!

Arjantin formasıyla 9 gole ulaşarak Dünya Kupası'nda Maradona'nın 8 gollük başarısını da geçen Messi, 10 goll Batistuta'ya bir adım daha yaklaştı.

Ünlü futbolcu, 1000 maça 789 gol, 348 asist, 54 hat-trick, 308 kez maçın oyuncusu ödülü, 7 Ballon D'or, 6 Altın Ayakkabı ve 41 kupa sığdırdı.

Arjantinli oyuncu bu başarısını Newell's Old Boy, Barcelona, PSG ve Arjantin Milli Takım formalarıyla gerçekleştirdi.