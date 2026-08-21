Litvanya'da gündem Beşiktaş: 'Kauno Zalgiris İstanbul'da ezildi'

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar oynandı. Turnuvaya 2. eleme turundan başlayan ve play-off'a kadar tüm maçlarını kazanarak gelen Beşiktaş serisini sürdürdü.

Siyah-beyazlılar konuk ettiği Kauno Zalgiris'i Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 3-0 mağlup ederek gelecek hafta oynanacak rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı.

Mücadelenin ardından Litvanya basını, Beşiktaş - Kauno Zalgiris karşılaşmasını değerlendirdi.

Delfi'de yer alan haberde 90 dakika için, “Kaunas Zalgiris için Türk büyük ustadan ustalık dersleri” başlığı kullanıldı. Maçla ilgiliyse, “Kauno Zalgiris, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna hayal kırıklığıyla başladı. Perşembe akşamı, Litvanya şampiyonu ilk deplasman maçında Türkiye'nin en başarılı kulüplerinden Beşiktaş İstanbul'a 3-0 mağlup oldu" ifadelerine yer verildi.

Litvanya basınından Kauno Diena ise mücadeleyi, “Kauno Zalgiris, UEFA Avrupa Ligi play-off'larına İstanbul'da aldığı mağlubiyetle başladı. Zeljko Sopicius'un teknik direktörlüğünü yaptığı FK Kauno Zalgiris, Beşiktaş'a Türkiye'de 3-0 kaybetti” şeklinde okuyucularına aktardı.

Lrytas'ta haberde maçla ilgili, “Beşiktaş, Avrupa Ligi elemelerinde Kauno Zalgiris'i es geçmedi” ifadeleri kullanıldı.

15min'deki haberde Beşiktaş'ın farklı galibiyetine vurgu yapılarak, “Kauno Zalgiris İstanbul'da ezildi” başlığı kullanıldı. Maça ilişkin haberde, “Litvanya şampiyonu Kauno Zalgiris, UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki ilk maçında Beşiktaş'a 0-3 mağlup olarak acı bir başlangıç ​​yaptı. Rövanş maçı bir hafta sonra ancak Avrupa'nın en güçlü ikinci turnuvasının ana aşamasına kalma umudu neredeyse yok denecek kadar az” denildi.