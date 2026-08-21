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Litvanya'da gündem Beşiktaş: 'Kauno Zalgiris İstanbul'da ezildi'
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Litvanya'da gündem Beşiktaş: 'Kauno Zalgiris İstanbul'da ezildi'

21.08.2026 12:08:00
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Cumhuriyet Spor
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Litvanya'da gündem Beşiktaş: 'Kauno Zalgiris İstanbul'da ezildi'

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek tur kapısını araladı. Litvanya basını, siyah-beyazlıların güçlü oyununa dikkat çekti.

Litvanya'da gündem Beşiktaş: 'Kauno Zalgiris İstanbul'da ezildi'

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar oynandı. Turnuvaya 2. eleme turundan başlayan ve play-off'a kadar tüm maçlarını kazanarak gelen Beşiktaş serisini sürdürdü.

Litvanya'da gündem Beşiktaş: 'Kauno Zalgiris İstanbul'da ezildi'

Siyah-beyazlılar konuk ettiği Kauno Zalgiris'i Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 3-0 mağlup ederek gelecek hafta oynanacak rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı.

Litvanya'da gündem Beşiktaş: 'Kauno Zalgiris İstanbul'da ezildi'

Mücadelenin ardından Litvanya basını, Beşiktaş - Kauno Zalgiris karşılaşmasını değerlendirdi. 

Litvanya'da gündem Beşiktaş: 'Kauno Zalgiris İstanbul'da ezildi'

Delfi'de yer alan haberde 90 dakika için, “Kaunas Zalgiris için Türk büyük ustadan ustalık dersleri” başlığı kullanıldı. 

Maçla ilgiliyse, “Kauno Zalgiris, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna hayal kırıklığıyla başladı. Perşembe akşamı, Litvanya şampiyonu ilk deplasman maçında Türkiye'nin en başarılı kulüplerinden Beşiktaş İstanbul'a 3-0 mağlup oldu" ifadelerine yer verildi.

Litvanya'da gündem Beşiktaş: 'Kauno Zalgiris İstanbul'da ezildi'

Litvanya basınından Kauno Diena ise mücadeleyi, “Kauno Zalgiris, UEFA Avrupa Ligi play-off'larına İstanbul'da aldığı mağlubiyetle başladı. Zeljko Sopicius'un teknik direktörlüğünü yaptığı FK Kauno Zalgiris, Beşiktaş'a Türkiye'de 3-0 kaybetti” şeklinde okuyucularına aktardı.

Litvanya'da gündem Beşiktaş: 'Kauno Zalgiris İstanbul'da ezildi'

Lrytas'ta haberde maçla ilgili, “Beşiktaş, Avrupa Ligi elemelerinde Kauno Zalgiris'i es geçmedi” ifadeleri kullanıldı.

Litvanya'da gündem Beşiktaş: 'Kauno Zalgiris İstanbul'da ezildi'

15min'deki haberde Beşiktaş'ın farklı galibiyetine vurgu yapılarak, “Kauno Zalgiris İstanbul'da ezildi” başlığı kullanıldı. Maça ilişkin haberde, “Litvanya şampiyonu Kauno Zalgiris, UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki ilk maçında Beşiktaş'a 0-3 mağlup olarak acı bir başlangıç ​​yaptı. Rövanş maçı bir hafta sonra ancak Avrupa'nın en güçlü ikinci turnuvasının ana aşamasına kalma umudu neredeyse yok denecek kadar az” denildi.

Litvanya'da gündem Beşiktaş: 'Kauno Zalgiris İstanbul'da ezildi'

Sportas ise maçla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Kauno Zalgiris, maça başarısız bir başlangıç ​​yaptıktan sonra Beşiktaş'a yenildi. Litvanya şampiyonu Türkiye'de mağlup oldu.”

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