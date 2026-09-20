Livakovic ilk maçına çıktı, Barcelona 3 golle kazandı

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Barcelona, Sevilla deplasmanına konuk oldu. Barcelona, Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan maçı 3-1'lik skorla kazandı.
Sevilla, 19. dakikada Youssouf Fofana'nın golüyle Barcelona karşısında 1-0 öne geçti. Barcelona, Raphinha'nın 22. dakikada attığı golle devreye 1-1 ile gitti.
Barcelona, Brezilyalı yıldızı Raphinha'nın 52 ve 69. dakikalarda attığı gollerle Sevilla'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
LIVAKOVIC İLK MAÇINA ÇIKTI
Barcelona'da kaleci Joan Garcia'nın sakatlığı nedeniyle kalede Fenerbahçe'den transfer edilen Dominik Livakovic oynadı.
Bu sonucun ardından Barcelona, ligde 7'de 7 yaptı ve 21 puana yükseldi. Sevilla, 13 puanda kaldı.
Barcelona, milli aranın ardından sahasında Getafe'yi ağırlayacak. Sevilla ise Levante ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.