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Livakovic ilk maçına çıktı, Barcelona 3 golle kazandı

Livakovic ilk maçına çıktı, Barcelona 3 golle kazandı

20.09.2026 10:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Livakovic ilk maçına çıktı, Barcelona 3 golle kazandı

İspanya La Liga'da Barcelona, geriye düştüğü maçta Sevilla'yı 3-1 yendi. Barcelona'da Dominik Livakovic ilk maçına çıktı.

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İspanya La Liga'nın 7. haftasında Barcelona, Sevilla deplasmanına konuk oldu. Barcelona, Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Sevilla, 19. dakikada Youssouf Fofana'nın golüyle Barcelona karşısında 1-0 öne geçti. Barcelona, Raphinha'nın 22. dakikada attığı golle devreye 1-1 ile gitti.

Barcelona, Brezilyalı yıldızı Raphinha'nın 52 ve 69. dakikalarda attığı gollerle Sevilla'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

LIVAKOVIC İLK MAÇINA ÇIKTI

Barcelona'da kaleci Joan Garcia'nın sakatlığı nedeniyle kalede Fenerbahçe'den transfer edilen Dominik Livakovic oynadı.

Bu sonucun ardından Barcelona, ligde 7'de 7 yaptı ve 21 puana yükseldi. Sevilla, 13 puanda kaldı.

Barcelona, milli aranın ardından sahasında Getafe'yi ağırlayacak. Sevilla ise Levante ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #barcelona #sevilla #Dominik Livakovic

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