Cumhuriyet Gazetesi Logo
Livakovic'in İspanya'ya gidiş programı belli oldu

Livakovic'in İspanya'ya gidiş programı belli oldu

25.08.2026 16:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Livakovic'in İspanya'ya gidiş programı belli oldu

Barcelona'nın kaleci transferinde sona geldiği Fenerbahçeli Dominik Livakovic'in İspanya'ya gidiş programı belli oldu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer için anlaşma sağlanan Dominik Livakovic'in İspanya'ya gidiş programı belli oldu.

Hırvat file bekçisinin bugün Barcelona'ya ulaşarak transfer sürecinin son aşamalarını tamamlaması bekleniyor.

17.30'DA BARCELONA'DA OLACAK

Sport'un haberine göre; Livakovic, bugün TSİ 17.30 civarında Barcelona'daki özel uçuşlar terminaline iniş yapacak.

Katalan ekibinin yetkililerinin de 31 yaşındaki kaleciyi karşılamak ve transfer işlemlerini sürdürmek için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

ÖDENECEK BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre ise Hırvat eldivenin yarın sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından Barcelona ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'ye bu transfer için 2 milyon Euro bonservis ödeneceği belirtilirken, 2 milyon Euro da bonus olduğu aktarıldı.

DINAMO ZAGREB'E KİRALANABİLİR

Livakovic'in Barcelona'da geleceği ise belirsiz. Tecrübeli kalecinin Dinamo Zagreb'e kiralanması ve 2027 yazında Barcelona'nın 2. kalecisi olarak kadroya dahil edilmesi gündemde.

İlgili Konular: #fenerbahçe #barcelona #Dominik Livakovic

İlgili Haberler

Kritik karşılaşma öncesi Openda'dan Fenerbahçe açıklaması
Kritik karşılaşma öncesi Openda'dan Fenerbahçe açıklaması Lyon'un golcüsü Lois Openda, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile oynanacak rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Paulo Fonseca'dan Fenerbahçe maçı sözleri: 'Tarih yazmak istiyoruz'
Paulo Fonseca'dan Fenerbahçe maçı sözleri: 'Tarih yazmak istiyoruz' Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Fenerbahçe ile oynanacak rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de ayrılık: Süper Lig ekibi transferi resmen duyurdu
Fenerbahçe'de ayrılık: Süper Lig ekibi transferi resmen duyurdu Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.