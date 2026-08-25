Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer için anlaşma sağlanan Dominik Livakovic'in İspanya'ya gidiş programı belli oldu.

Hırvat file bekçisinin bugün Barcelona'ya ulaşarak transfer sürecinin son aşamalarını tamamlaması bekleniyor.

17.30'DA BARCELONA'DA OLACAK

Sport'un haberine göre; Livakovic, bugün TSİ 17.30 civarında Barcelona'daki özel uçuşlar terminaline iniş yapacak.

Katalan ekibinin yetkililerinin de 31 yaşındaki kaleciyi karşılamak ve transfer işlemlerini sürdürmek için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

ÖDENECEK BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre ise Hırvat eldivenin yarın sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından Barcelona ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'ye bu transfer için 2 milyon Euro bonservis ödeneceği belirtilirken, 2 milyon Euro da bonus olduğu aktarıldı.

DINAMO ZAGREB'E KİRALANABİLİR

Livakovic'in Barcelona'da geleceği ise belirsiz. Tecrübeli kalecinin Dinamo Zagreb'e kiralanması ve 2027 yazında Barcelona'nın 2. kalecisi olarak kadroya dahil edilmesi gündemde.