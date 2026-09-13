Livan Burcu kimdir, nereli, kaç yaşında? Livan Burcu hangi takımlarda oynadı?

Livan Burcu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Futbol kariyeriyle dikkat çeken genç oyuncunun hayatı, kariyeri ve bugüne kadar forma giydiği takımlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Livan Burcu hangi takımlarda oynadı?

LİVAN BURCU KİMDİR?

Livan Burcu, 28 Eylül 2004 doğumlu bir futbolcudur. Almanya'nın Frankfurt şehrinde dünyaya gelen Burcu, futbol hayatına FSV Frankfurt altyapısında başlamış ve ardından Eintracht Frankfurt'a geçmiştir. Uzun yıllar Eintracht Frankfurt altyapısında eğitim aldıktan sonra, profesyonel kariyerine 2022 yılında Almanya'nın 3. Lig takımlarından Sandhausen'de başlamıştır. Şu an Union Berlin'de forma giymektedir. Sol kanat pozisyonunda oynayan Livan Burcu, hızlı ve teknik oyun tarzıyla dikkat çekmektedir​.

Livan Burcu, genç yaşlarda başladığı futbol kariyerinde önemli adımlar atmıştır. FSV Frankfurt altyapısında başlayan futbol serüveni, 2013'te Eintracht Frankfurt'a transferiyle hız kazanmıştır. 2022'de Sandhausen'a katılmadan önce Eintracht Frankfurt'un genç takımlarında deneyim kazandı. Sandhausen'de profesyonel olarak forma giyen Burcu, burada çıktığı maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekmiştir.

Ayrıca 2023 yılında Türkiye U-21 milli takımıyla da bir kez sahaya çıkmıştır​.

Livan Burcu HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

FSV Frankfurt (2010–2013) – Altyapı

Eintracht Frankfurt (2013–2021) – Altyapı

Sandhausen (2022–günümüz) – Profesyonel futbolcu

1.FC Magdeburg – Profesyonel futbolcu

U. Berlin - Profesyonel futbolcu