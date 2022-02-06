Liverpool – Cardiff karşılaşmasında farklı sonuç

06 Şubat 2022 Pazar, 17:44

İngiltere FA Cup 4. Tur mücadelesinde Cardiff City, Liverpool deplasmanına konuk oldu.

Anfield Road Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Liverpool, 3-1’lik skorla kazandı.

Liverpool’a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Portekizli Diogo Jota, 68. dakikada Japon Takumi Minamino ve 76. dakikada İngiliz Harvey Elliot kaydetti.

Cardiff City’nin tek golü ise 80. dakikada Galli oyuncu Rubin Colwill’den geldi.

Bu sonuçla Liverpool bir üst tura çıkarak Norwich City’nin rakibi oldu.