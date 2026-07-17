Liverpool'dan Dominik Szoboszlai'ye yeni sözleşme

Liverpool, sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Dominik Szoboszlai ile yeni sözleşme imzaladı.

İngiliz ekibi, Szoboszlai'nin sözleşmesinin 2031 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Dominik Szoboszlai, Liverpool ile sözleşme uzatmasının ardından, "Çok mutluyum. Daha önce de defalarda söylediğim gibi, burada olmaktan çok mutluyum" sözlerini sarf etti.

2023 yılından bu yana Liverpool'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 147 maçta sahaya çıktı ve 28 gol, 26 asistlik performans ortaya koydu.