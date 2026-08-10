Liverpool'dan savunmaya Ronald Araujo takviyesi!

İngiliz kulüp Liverpool, Barcelona'dan Ronald Araujo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Liverpool'dan yapılan açıklamada, "Barcelona'dan Ronald Araujo'yu 2026-27 sezonu için kiralık olarak kadromuza katmak üzere anlaşmaya vardık" ifadelerine yer verildi.

55 MİLYON EURO'LUK SATIN ALMA OPSİYONU

İngiliz basınına göre yapılan anlaşmada 55 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da yer alıyor.

Kulüp internet sitesine açıklamalarda bulunan Uruguaylı oyuncu, "Bu kadar köklü bir geçmişe sahip, çok büyük bir kulüpte olduğum için heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımla tanışmak, sahaya çıkmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Çok motiveyim ve bir an önce başlamak istiyorum. Kariyerimin bu aşamasında benim için ideal transferin bu olduğunu düşünüyorum. Atmam gereken bir adımdı. Liverpool'un ilgisini duyar duymaz her şey gerçekten çok hızlı gelişti. Dediğim gibi burada olduğum için çok mutluyum ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Gösterilen ilgiden memnunum. Doğru zamanda yapılmış doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum" dedi.

213 KEZ FORMA GİYDİ

2018-2020 yılları arasında Barcelona II forması giyen 27 yaşındaki Uruguaylı stoper, Barcelona A Takımı'nda ise 7 sezon görev yaptı.

Araujo, kariyerinde 213 kez Barcelona A Takımı forması ile mücadele etti.