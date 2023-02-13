Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında kendi evinde Everton'ı ağırlayacak. Merseyside derbisi TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 23. hafta heycanı devam ediyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool kendi sahasında Sean Dyche'ın takımı Everton ile karşılaşacak.
LIVERPOOL - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield'da oynanacak Merseyside derbisi, TSİ 23:00'te başlayacak.
LIVERPOOL - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool, ligde oynadığı son maçta Wolverhampton deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Everton ise kendi evinde konuk ettiği Arsenal'ı 1-0 mağlup etmişti.
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