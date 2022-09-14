Liverpool galibiyeti son dakikada aldı
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Liverpool, sahasında Ajax'ı 2-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Liverpool, sahasında Hollanda devi Ajax'ı ağırladı.
Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Liverpool son dakikada bulduğu golle 2-1 kazanarak üç puana uzanmayı başardı.
Maçın 17. dakikasında Salah'la öne geçen Liverpool'a 27. dakikada Kudus yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarıda Liverpool baskısını artırırken Ajax kalesinde net pozisyonlar bulmaya başladı. Oyun üstünlüğünü ele geçirdikten sonra ise Liverpool aradığı golü 89. dakikada Matip'le buldu ve sahadan galibiyetle ayrıldı.
Liverpool bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi, Ajax ise 3 puanda kaldı.
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