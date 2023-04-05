Liverpool ile Chelsea yenişemedi!
Premier Lig 8. haftanın erteleme maçında Chelsea ile Liverpool 0-0 berabere kaldı.
Premier Lig 8. haftanın erteleme maçında Chelsea ile Liverpool karşılaştı.
Stamford Bridge'de oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Chelsea'nin 50. dakikada Havertz ile bulduğu gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
Lİverpool ligde oynadığı son 3 maçtan sadece 1 puan alabildi. Chelsea ise son maçından 2 puan çıkardı.
Liverpool ve Chelsea arasında oynanan son yedi maç berabere bitti.
Alınan bu sonucun ardından Chelsea puanını 39, Liverpool ise 43'e çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Arsenal'i konuk edecek. Chelsea ise Wolverhampton'a konuk olacak.
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