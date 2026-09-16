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Liverpool kendi evinde kazandı: Tottenham kupaya veda etti!

Liverpool kendi evinde kazandı: Tottenham kupaya veda etti!

16.09.2026 00:32:00
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Cumhuriyet Spor
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Liverpool kendi evinde kazandı: Tottenham kupaya veda etti!

Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nın 3. turunda kendi sahasında ağırladığı Tottenham'ı 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Tottenham'ı konuk etti.

Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool 3-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Alexis Mac Allister'ın 21. dakikada kaydettiği golle öne geçen Liverpool, soyunma odasına da 1-0 üstünlükle gitti.

54. dakikada topu ağlarla buluşturan Cody Gakpo, skoru 2-0 yaptı. Tottenham, 69. dakikada fileleri sarsan Conor Gallagher ile farkı azalttı.

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TOTTENHAM KUPAYA VEDA ETTİ

90+1. dakikada sahneye çıkan Dominik Szoboszlai, attığı golle farkı tekrar açtı. Müsabakanın kalan anlarında üstünlüğünü koruyan Liverpool, Tottenham'ı sahasında 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Andoni Iraola'nın takımı İngiltere Lig Kupası'nda adını üst tura yazdırırken Roberto De Zerbi'nin ekibi, turnuvaya veda etti.

Liverpool, Premier Lig'de oynayacağı sıradaki maçta Bournemouth'a konuk olacak. Tottenham ise Aston Villa'yı ağırlayacak.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Öte yandan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Lig Kupası'nda günün diğer sonuçları şu şekilde:

Peterborough 3-3 (7-6p) Barnsley

West Ham 2-3 Fulham

Ipswich 2-4 Arsenal

Reading 1-2 Brentford

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