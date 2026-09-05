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Liverpool, ligde galibiyetle tanıştı

Liverpool, ligde galibiyetle tanıştı

5.09.2026 10:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Liverpool, ligde galibiyetle tanıştı

Liverpool, Ipswich Town'u deplasmanda 2-0 yendi ve bu sezon ligde ilk kez kazandı.

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İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool, Ipswich Town ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Liverpool, maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Alexander Isak attı. Isak, 6 ve 9. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Bu sonucun ardından Liverpool, bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı ve puanını 5 yaptı. Ipswich Town, 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i ağırlayacak Liverpool, ligde gelecek hafta ise Fulham'la karşı karşıya gelecek. Ipswich Town, Crystal Palace deplasmanına gidecek.

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