Liverpool, ligde galibiyetle tanıştı

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool, Ipswich Town ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Liverpool, maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Alexander Isak attı. Isak, 6 ve 9. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Bu sonucun ardından Liverpool, bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı ve puanını 5 yaptı. Ipswich Town, 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i ağırlayacak Liverpool, ligde gelecek hafta ise Fulham'la karşı karşıya gelecek. Ipswich Town, Crystal Palace deplasmanına gidecek.